На Житомирській митниці викрито корупційну схему - СБУ

Служба безпеки України спільно із фахівцями ДБР розкрили корупційну схему на Житомирській митниці. В Україну незаконно ввозили машини швидкої допомоги.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За наявними даними, злочинну схему налагодили керівники одного з митних постів області. Задокументовано, що допомагали імпортувати іноземні швидкі без сплати встановлених митних платежів.
Як свідчать матеріали провадження, восени 2020 року представники столичної компанії-імпортера переправили в Україну 26 автомобілів медичної допомоги та оформили їхнє зберігання у режимі "митний склад".
Ця норма передбачає перебування транспортного засобу на території митних логістичних центрів без сплати податків та зборів протягом одного року. Після закінчення цього терміну авто мають розмитнити з перерахуванням відповідних платежів до держбюджету або повернути до країни-експортера.
Митники домовилися з комерсантами зробити фіктивний реекспорт швидких для штучного продовження терміну їхнього безкоштовного перебування в Україні.
Встановлено, що посадовці проводили за документами так званий "повторний заїзд" через кордон, але насправді іноземні швидкі залишалися на митному складі Житомирської області.
За цей час комерсанти підшукували покупців на автомобілі та реалізовували їх після розмитнення за "мінімальною" ставкою. Для цього вносили до митних декларацій штучно занижену вартість авто, а митники "не помічали" цю невідповідність із реальною сумою.
Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
З ініціативи СБУ та ДБР понад 20 автомобілів швидкої допомоги з повним медичним обладнанням, на які було накладено арешт, передано на потреби ЗСУ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За наявними даними, злочинну схему налагодили керівники одного з митних постів області. Задокументовано, що допомагали імпортувати іноземні швидкі без сплати встановлених митних платежів.
Як свідчать матеріали провадження, восени 2020 року представники столичної компанії-імпортера переправили в Україну 26 автомобілів медичної допомоги та оформили їхнє зберігання у режимі "митний склад".
Ця норма передбачає перебування транспортного засобу на території митних логістичних центрів без сплати податків та зборів протягом одного року. Після закінчення цього терміну авто мають розмитнити з перерахуванням відповідних платежів до держбюджету або повернути до країни-експортера.
Митники домовилися з комерсантами зробити фіктивний реекспорт швидких для штучного продовження терміну їхнього безкоштовного перебування в Україні.
Встановлено, що посадовці проводили за документами так званий "повторний заїзд" через кордон, але насправді іноземні швидкі залишалися на митному складі Житомирської області.
За цей час комерсанти підшукували покупців на автомобілі та реалізовували їх після розмитнення за "мінімальною" ставкою. Для цього вносили до митних декларацій штучно занижену вартість авто, а митники "не помічали" цю невідповідність із реальною сумою.
Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
З ініціативи СБУ та ДБР понад 20 автомобілів швидкої допомоги з повним медичним обладнанням, на які було накладено арешт, передано на потреби ЗСУ.
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