На Житомирщині затримано агента ФСБ РФ

18:54 22 квітень Київ, Україна

Правоохоронці затримали жителя Бердичева, який з корисливих мотивів вступив в злочинну змову з представниками ФСБ РФ і за їхнім дорученням виконував завдання на шкоду безпеці України.

Про це в четвер, 22 квітня, повідомляє Офіс Генпрокурора.
 
Зокрема, він фотографував територію, будівлі військових об'єктів, автотранспорт, розташування камер відеоспостережень і "сліпих зон", систему охорони, а також збирав особисту інформацію про військовослужбовців і їхні сім'ї тощо.
Незаконно добуті відомості, за які йому пообіцяли грошову винагороду, передавав різними видами зв'язку.
"За місцем проживання затриманого правоохоронцями проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено предмети і документи, що свідчать про незаконну діяльність. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.