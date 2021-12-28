На Житомирщині затримано агента ФСБ РФ

18:54 22 квітень Київ, Україна





Про це в четвер, 22 квітня, повідомляє Офіс Генпрокурора. Правоохоронці затримали жителя Бердичева, який з корисливих мотивів вступив в злочинну змову з представниками ФСБ РФ і за їхнім дорученням виконував завдання на шкоду безпеці України.Про це в четвер, 22 квітня, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зокрема, він фотографував територію, будівлі військових об'єктів, автотранспорт, розташування камер відеоспостережень і "сліпих зон", систему охорони, а також збирав особисту інформацію про військовослужбовців і їхні сім'ї тощо.

Незаконно добуті відомості, за які йому пообіцяли грошову винагороду, передавав різними видами зв'язку.