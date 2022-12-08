На Житомирщині підірвалась машина на міні: 8 дітей залишились без батьків

На Житомирщині вдень 7 грудня подружжя підірвалося на міні, 8 дітей залишилися сиротами.
Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.
Трагедія сталася близько 15:00 у Олевській громаді. Дорогою із села Сущани у напрямку Копища на узбіччі підірвався автомобіль Ford Transit. Усередині знаходилися 38-річний чоловік та його 32-річна дружина. Вони загинули.
Поліція повідомляє, що через трагічну подію сиротами залишилося 8 дітей – усі неповнолітні. Наразі діти перебувають під наглядом родичів.
Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.
Трагедія сталася близько 15:00 у Олевській громаді. Дорогою із села Сущани у напрямку Копища на узбіччі підірвався автомобіль Ford Transit. Усередині знаходилися 38-річний чоловік та його 32-річна дружина. Вони загинули.
Поліція повідомляє, що через трагічну подію сиротами залишилося 8 дітей – усі неповнолітні. Наразі діти перебувають під наглядом родичів.
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