На Житомирщині чоловіки одружувалися з матерями-одиначками для переправки за кордон

10:44 10 січня Київ, Україна





Про це розповів начальник відділу міграційної поліції На Житомирщині викрили схему незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку, які фіктивно одружилися з матерями-одиначками.Про це розповів начальник відділу міграційної поліції ГУНП у Житомирській області Максим Заярний, пише Укрінформ.

"Нашим відділом було викрито злочинну схему діяльності мешканців міста Бердичів та Вінницької області, які налагодили схему оформлення батьківства над трьома та більше дітьми, за що брали певну плату", - поінформував Заярний.



За його словами, 6 січня правоохоронці та прикордонники провели операцію із затримання двох осіб. Це мешканка Бердичева, яка організувала схему, підшукуючи матерів-одиначок, та мешканець Вінниці, який знаходив так званих "батьків".



Організатори схеми підшукували одиноких матерів, які мали низький рівень доходу. Їм пропонували $500, а за оформлення фіктивного батьківства чоловіки платили від $3 тис.



Зокрема, фігуранти допомогли оформити батьківство на двох дітей мешканцю міста Переяслав Київської області, який мав одну свою дитину. Він уклав фіктивний шлюб і оформив батьківство, але перетнути кордон не встиг - його теж затримали.



Заярний додав, що зараз є інформація про п'ять-шість випадків у рамках цієї схеми. Нею користувалися чоловіки віком 20-35 років.