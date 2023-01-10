На Житомирщині чоловіки одружувалися з матерями-одиначками для переправки за кордон

На Житомирщині викрили схему незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку, які фіктивно одружилися з матерями-одиначками.
Про це розповів начальник відділу міграційної поліції ГУНП у Житомирській області Максим Заярний, пише Укрінформ.
Про це розповів начальник відділу міграційної поліції ГУНП у Житомирській області Максим Заярний, пише Укрінформ.
За його словами, 6 січня правоохоронці та прикордонники провели операцію із затримання двох осіб. Це мешканка Бердичева, яка організувала схему, підшукуючи матерів-одиначок, та мешканець Вінниці, який знаходив так званих "батьків".
Організатори схеми підшукували одиноких матерів, які мали низький рівень доходу. Їм пропонували $500, а за оформлення фіктивного батьківства чоловіки платили від $3 тис.
Зокрема, фігуранти допомогли оформити батьківство на двох дітей мешканцю міста Переяслав Київської області, який мав одну свою дитину. Він уклав фіктивний шлюб і оформив батьківство, але перетнути кордон не встиг - його теж затримали.
Заярний додав, що зараз є інформація про п'ять-шість випадків у рамках цієї схеми. Нею користувалися чоловіки віком 20-35 років.
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