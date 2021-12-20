На Житомирщині мати вбила новонароджених двійнят

Жахливий злочин скоїла 31-річна багатодітна жінка в Новограді-Волинському. Перебуваючи на шостому місяці, вона навмисно вирішила позбавитися від дітей. Після народження двійнят, жінка позбавила їх життя, повідомила напередодні прокуратура Житомирської області.
Відзначається, що про подію в поліцію повідомила односельчанка породіллі. Вона розповіла, що у жінки, яка тривалий час була вагітною, ознаки вагітності зникли, проте дітей ніхто не побачив.
Зазначено, що раніше ця жінка була позбавлена батьківських прав щодо сімох дітей.
Місцева прокуратура проводить процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вбивства матір'ю своїх новонароджених дітей (ст.117 КК України).
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