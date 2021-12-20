На Житомирщині мати вбила новонароджених двійнят

09:30 14 березень Київ, Україна

Жахливий злочин скоїла 31-річна багатодітна жінка в Новограді-Волинському. Перебуваючи на шостому місяці, вона навмисно вирішила позбавитися від дітей. Після народження двійнят, жінка позбавила їх життя, повідомила напередодні прокуратура Житомирської області.

Відзначається, що про подію в поліцію повідомила односельчанка породіллі. Вона розповіла, що у жінки, яка тривалий час була вагітною, ознаки вагітності зникли, проте дітей ніхто не побачив.

"Під час перевірки інформації попередньо встановлено, що 31-річна жінка на шостому місяці вагітності вирішила позбавитися від дітей. З метою скоєння злочину в лютому цього року самостійно прийняла медичний препарат, викликавши штучні пологи, а новонароджених двійнят сховала в підсобному приміщенні свого домогосподарства", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що раніше ця жінка була позбавлена батьківських прав щодо сімох дітей.

Місцева прокуратура проводить процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вбивства матір'ю своїх новонароджених дітей (ст.117 КК України).