На Житомирщині горить звалище

ДСНС Житомирської області повідомило про спалах сміттєвого полігону в місті Овруч. Пожежа була досить масштабною, але пожежникам вдалося її локалізувати.

Зазначено, що в суботу о 16:05 до Служби порятунку 101 від керівників комунального підприємства надійшло повідомлення про сильне задимлення і загоряння на території міського звалища.

"На місці події було встановлено, що горять відходи на площі 400 кв. м. Саме звалище по периметру не огороджене. Тому сюди мають доступ сторонні особи, і вже неодноразово тут виникало загоряння сміття. Поруч розташований ліс, тому вогонь міг будь-якої миті перекинутися на нього", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що рятувальники постійно заливали тління, проте процес горіння відбувався всередині звалища, що унеможливлювало доступ води безпосередньо до вогнища горіння. Тому було залучено два бульдозери автодору і КП Овруч для розгрібання сміття, що тліє, і проливання його водою.

В результаті вдалося локалізувати пожежу і не допустити подальшого збільшення її площі. Ліквідація пожежі триває й зараз.