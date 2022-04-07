На Житомирщині 9-річний хлопчик отримав важке вогнепальне поранення

15:57 13 липня Київ, Україна

Поліція з'ясувала обставини поранення 9-річної дитини в Житомирській області і встановила особу, причетну до цієї події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Було встановлено, що до нанесення дитині вогнепального поранення причетний житель м.Київ, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні. Попередньо, подія сталася в результаті необережного поводження зі зброєю. В ході невідкладного обшуку в його автомобілі було виявлено та вилучено зброю, в тому числі автоматичну, різнокаліберні боєприпаси і вибухові речовини», - розповів начальник ГУНП області Юрій Олійник.

Відзначається, що 12 липня в реанімаційне відділення лікарні в Новограді-Волинському потрапив 9-річний хлопчик з наскрізним вогнепальним пораненням спини.

За попередньою інформацією, подія нібито сталася на березі місцевої річки. Однак в ході встановлення обставин це не підтвердилося.

В результаті огляду за місцем проживання пораненого хлопчика правоохоронці виявили докази того, що інцидент стався у дворі.

З місця події вилучили кулю калібру 9 мм та інші речові докази.

За словами Олійника, поліція затримала військовослужбовця та розпочала кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.



В цей час вирішується питання про транспортування пораненого хлопчика за допомогою авіації МВС з Новограда-Волинського в Національну дитячу спеціалізовану лікарню МОЗ.