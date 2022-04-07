На Житомирщині 9-річний хлопчик отримав важке вогнепальне поранення

Поліція з'ясувала обставини поранення 9-річної дитини в Житомирській області і встановила особу, причетну до цієї події.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.
Відзначається, що 12 липня в реанімаційне відділення лікарні в Новограді-Волинському потрапив 9-річний хлопчик з наскрізним вогнепальним пораненням спини.
За попередньою інформацією, подія нібито сталася на березі місцевої річки. Однак в ході встановлення обставин це не підтвердилося.
В результаті огляду за місцем проживання пораненого хлопчика правоохоронці виявили докази того, що інцидент стався у дворі.
З місця події вилучили кулю калібру 9 мм та інші речові докази.
За словами Олійника, поліція затримала військовослужбовця та розпочала кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
В цей час вирішується питання про транспортування пораненого хлопчика за допомогою авіації МВС з Новограда-Волинського в Національну дитячу спеціалізовану лікарню МОЗ.
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