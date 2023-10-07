На мешканців центрального узбережжя Каліфорнії обрушився "дощ із павуків"

11:20 07 жовтня Київ, Україна

Відомі випадки різних дивовижних дощів: з риби, грошей та іншого. Але це виняток. А от "опади у вигляді павуків" періодично відбуваються в різних південних регіонах.

Як повідомляє Daily Mail, жителі Центрального узбережжя Каліфорнії заявили про "дощ з павуків, що обрушився на них". За словами людей, істоти тисячами спускаються з неба, використовуючи павутиння як крихітні "парашути".

Доцент кафедри біології в Університеті штату Сан-Хосе Фред Ларабі вивчив це питання і заявив, що вона є шовковими нитками, сплетені павуками-дитинчатами.

Вони використовуються для міграції в нові місця проживання.

"Дитятям необхідно відійти від того місця, де вони народилися. Для цього вони плетуть конструкції з шовкових ниток, а потім чекають, поки їх не підхопить вітер, здатний перенести павуків на нове місце проживання.. Це велике переселення павуків необхідне для того, щоб дитинчата не конкурували за територію зі своїми братами та сестрами", – сказав дослідник.

Нагадаємо, небезпечний павук з'явився на теренах України.