На мешканців центрального узбережжя Каліфорнії обрушився "дощ із павуків"

Відомі випадки різних дивовижних дощів: з риби, грошей та іншого. Але це виняток. А от "опади у вигляді павуків" періодично відбуваються в різних південних регіонах.
Як повідомляє Daily Mail, жителі Центрального узбережжя Каліфорнії заявили про "дощ з павуків, що обрушився на них". За словами людей, істоти тисячами спускаються з неба, використовуючи павутиння як крихітні "парашути".
Доцент кафедри біології в Університеті штату Сан-Хосе Фред Ларабі вивчив це питання і заявив, що вона є шовковими нитками, сплетені павуками-дитинчатами.
Вони використовуються для міграції в нові місця проживання.
Нагадаємо, небезпечний павук з'явився на теренах України.
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