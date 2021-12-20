На залізничному вокзалі в Києві затримано чоловіка з великою партією кокаїну

14:38 23 березень Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів на київському вокзалі затримали чоловіка з партією кокаїну на 50 тисяч доларів.



Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Київській області у вівторок, 23 березня.



Як з'ясувалося, житель Київської області незаконно ввіз на територію України з країн Європейського Союзу з приховуванням від митного контролю кокаїн вагою близько 350 гр.



Потім на поїзді Львів-Київ чоловік перевіз наркотики до центрального вокзалу столиці, де він був затриманий поліціянтами.



Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.



Вартість вилученої наркотичної речовини при роздрібному збуті складає близько 50 тис. доларів.



Зараз слідство встановлює всіх причетних осіб до контрабанди наркотиків, які були ввезені в обхід прикордонного контролю.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.