На заводі РівнеАзот стався викид нітрозних газів. ВІДЕО

18:25 20 липня Київ, Україна

Сьогодні в другій половині дня на заводі РівнеАзот стався вибух і викид в атмосферу нітрозних газів.

Про це повідомляє РадіоТрек з посиланням на джерела.



На заводі, попередньо, стався витік нітрозних газів. У пресслужбі РівнеАзот повідомили, що на підприємстві сталася розгерметизація трубопроводу в цеху виробництва азотної кислоти.



«В результаті надзвичайної ситуації стався разовий викид нітрозних газів в незначній кількості на території заводу», - сказано в повідомленні.



Наслідки НС вже ліквідували, жертв і постраждалих немає. На підприємстві заявили, що показники якості повітря - в рамках допустимих норм. РівнеАзот продовжує роботу в штатному режимі.