На затопленій Херсонщині збільшується кількість зниклих безвісти

08:56 11 червня Київ, Україна

Триває операція з порятунку людей із затоплених водою населених пунктів Херсонської області. Як розповів в ефірі телемарафону Єдині новини міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, на території, підтопленій через підрив окупантами Каховської ГЕС, вдалося врятувати понад 2,6 тисячі людей. При цьому 29 людей вважаються зниклими безвісти.

Він зазначив, що евакуація людей із зони лиха триває, незважаючи на постійні атаки росіян.

"Намагаємося проводити евакуаційні заходи, навіть незважаючи на те, що ворог постійно обстрілює місця евакуації, наших рятувальників, поліцейських та волонтерів. Але ми сьогодні близько 80 людей урятували", - зазначив він.

Глава МВС повідомив, що станом на 20.30 на Херсонщині підтоплено 46 населених пунктів, 32 з них - на підконтрольній території.

Він зазначив, що на правому березі регіону не зафіксовано жодного випадку мародерства.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Херсоні рівень води у Дніпрі перевищує звичну позначку на 4 метри 72 сантиметри, але за ніч він опустився на 31 сантиметр.

Раніше стало відомо, що в Херсоні поранення отримали два волонтери. Вони надавали допомогу місцевим жителям, які постраждали від підтоплення.