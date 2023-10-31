На Запорізькому напрямку рашисти розстріляли українських полонених

16:44 30 жовтня Київ, Україна

У Запорізькій області, на Токмацькому напрямку, російські агресори розстріляли українських полонених.



Повідомлення про цей жахливий інцидент з'явилося у Telegram блогера та волонтера Сергія Стерненка у понеділок, 30 жовтня.



За інформацією Стерненка, подія сталася кілька днів тому. На відеофрагментах, які він опублікував, видно, як українським військовим зв'язали руки за спиною та згодом убили їх. За шевронами на формі полонених можна припустити, що то були нацгвардійці.



Стерненко також зазначив, що за страчених воїнів уже помстилися і частину вбивць уже ліквідовано. Однак він наголосив, що жодна відплата не зможе повністю компенсувати втрату життів українських військових.