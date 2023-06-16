На Запорізькому напрямку ліквідували російського генерал-майора

09:39 13 червня Київ, Україна

У ході українського контрнаступу рашисти втратили ще одного генерала. 12 червня, на Запорізькому напрямку, в результаті ракетної атаки ліквідовано начальника штабу 35-ї загальновійськової армії росії генерал-майора сергія горячева.

Про це повідомляють росЗМІ та z-військкори.

«Тяжкі бої весь вчорашній день (12 червня) йшли майже по всій лінії бойового зіткнення угруповання «Схід», особливо на т.зв. "Врем'євському виступі". Тяжка обстановка – у смузі оборони 60 та 37 мотострілецьких бригад. В результаті ракетної атаки противника загинув начальник штабу 35 загальновійськової армії генерал-майор сергій горячев.

На думку представників командування ОГВ(с), армія втратила сьогодні одного з найяскравіших та найефективніших воєначальників», — журяться Z-військкори.

На початку вторгнення горячев був командиром 5-ї окремої танкової бригади, а за час війни "виріс" до посади начальника штабу армії.

Нагадаємо, глава розвідки Пентагону Скотт Беррієр 10 травня заявив про ліквідацію щонайменше 8 російських генералів. Він зазначав, що це надзвичайно висока летальність для офіцерського складу, яка перевищує кількість американських генералів, які загинули за 20 років конфлікту в Афганістані.



У серпні минулого року Міноборони Великобританії повідомляло, що за час війни загинуло 10 генералів армії росії. За даними японської розвідки на лютий 2023 року, на війні в Україні ліквідовано 20 російських генералів.