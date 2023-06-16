На Запорізькому напрямку ліквідували російського генерал-майора

У ході українського контрнаступу рашисти втратили ще одного генерала. 12 червня, на Запорізькому напрямку, в результаті ракетної атаки ліквідовано начальника штабу 35-ї загальновійськової армії росії генерал-майора сергія горячева.
Про це повідомляють росЗМІ та z-військкори.
На початку вторгнення горячев був командиром 5-ї окремої танкової бригади, а за час війни "виріс" до посади начальника штабу армії.
Нагадаємо, глава розвідки Пентагону Скотт Беррієр 10 травня заявив про ліквідацію щонайменше 8 російських генералів. Він зазначав, що це надзвичайно висока летальність для офіцерського складу, яка перевищує кількість американських генералів, які загинули за 20 років конфлікту в Афганістані.
У серпні минулого року Міноборони Великобританії повідомляло, що за час війни загинуло 10 генералів армії росії. За даними японської розвідки на лютий 2023 року, на війні в Україні ліквідовано 20 російських генералів.
У серпні минулого року Міноборони Великобританії повідомляло, що за час війни загинуло 10 генералів армії росії. За даними японської розвідки на лютий 2023 року, на війні в Україні ліквідовано 20 російських генералів.
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