На Запорізькій ТЕС закінчилося вугілля

13:35 05 травня Київ, Україна

На населенні міста не відіб’ється зупинення роботи Запорізької ТЕС щодо надання комунальних послуг.

На Запорізькій теплоелектростанції закінчилося вугілля, яке неможливо поставити внаслідок тимчасової окупації рашистами Енергодару та бойових дій на півдні України, тому роботу ТЕС зупинено.



Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"На жаль, це вимушений крок - на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярне постачання немає можливості. Це пов'язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними труднощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані об'єкти інфраструктури, мости та ділянки залізниці”, - розповів він.



Орлов наголосив, що зупинка роботи Запорізької ТЕС не позначиться на населенні міста у наданні комунальних послуг.

"Світло, тепло та гаряче водопостачання переведено на Запорізьку атомну електростанцію. Можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів", - додав він.

Персонал теплової станції тимчасово перевели на вимушений простій.