На Запорізькій ТЕС закінчилося вугілля

На населенні міста не відіб’ється зупинення роботи Запорізької ТЕС щодо надання комунальних послуг.
На Запорізькій теплоелектростанції закінчилося вугілля, яке неможливо поставити внаслідок тимчасової окупації рашистами Енергодару та бойових дій на півдні України, тому роботу ТЕС зупинено.
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
Орлов наголосив, що зупинка роботи Запорізької ТЕС не позначиться на населенні міста у наданні комунальних послуг.
Персонал теплової станції тимчасово перевели на вимушений простій.
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