На Запорізькій АЕС через обстріл відключили шостий енергоблок

16:04 05 вересня Київ, Україна

На Запорізькій атомній електростанції через постійні обстріли росіян довелося відключити від мережі шостий енергоблок. Як повідомили у НАЕК «Енергоатом», за останні три дні російські війська обстрілювали територію навколо Запорізької АЕС.

В результаті були пошкоджені та відключені лінії електропередач (ЛЕП):

750 кВ ЗАЕС – Дніпровська;

330 кВ ЗаТЕС - Каховська;

ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь.

Також пошкоджено АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС – Запорізька ТЕС зазнали пошкоджень ще раніше.



Сьогодні, 5 вересня, внаслідок пожежі, що сталася через обстріл, було відключено ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавну, тобто останню лінію, що з'єднує вузол ЗАЕС/ЗаТЕС з енергосистемою України. Як наслідок – було розвантажено та відключено від мережі 6-й енергоблок, який зараз живить власні потреби ЗАЕС.

Нагадаємо, що на ранок 5 вересня на Запорізькій АЕС у роботі був лише шостий енергоблок, який подавав електроенергію в енергосистему України та забезпечував власні потреби. Увечері 3 вересня після чергових обстрілів російськими окупантами було пошкоджено лінію зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України, внаслідок чого о 19:35 5-й енергоблок ЗАЕС було відключено від мережі.