На Закарпатті затримано поплічника "російського світу" - СБУ

Служба безпеки розкрила на Закарпатті чергового пропагандиста "російського світу", який виправдовував збройну агресію росії проти України. Про це повідомляє регіональне управління спецслужби у п'ятницю, 11 листопада.
Оперативники встановили, що до протиправної діяльності причетний 27-річний мешканець Закарпаття. Він на своїх сторінках у соцмережах прославляв та виправдовував дії російських військових та заперечував збройну агресію росії проти України.
Оперативники встановили, що до протиправної діяльності причетний 27-річний мешканець Закарпаття. Він на своїх сторінках у соцмережах прославляв та виправдовував дії російських військових та заперечував збройну агресію росії проти України.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де було виявлено комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України.
Фігуранту повідомили про підозру за статтею про виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікацію її учасників (ч.2 ст.436-2 КК України).
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