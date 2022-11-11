На Закарпатті затримано поплічника "російського світу" - СБУ

16:35 11 листопада Київ, Україна

Служба безпеки розкрила на Закарпатті чергового пропагандиста "російського світу", який виправдовував збройну агресію росії проти України. Про це повідомляє регіональне управління спецслужби у п'ятницю, 11 листопада.



Оперативники встановили, що до протиправної діяльності причетний 27-річний мешканець Закарпаття. Він на своїх сторінках у соцмережах прославляв та виправдовував дії російських військових та заперечував збройну агресію росії проти України.

"Агітатор поширював меседжі про "приналежність" добровольчих батальйонів ЗСУ до "неонацистських" організацій, називав злочини російських військових "постановкою київського режиму"". Ініційована СБУ експертиза підтвердила наявність у публікаціях публічних виправдань та заперечень збройної агресії росії проти України", – йдеться у повідомленні.



Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта, де було виявлено комп'ютерну техніку та засоби зв'язку з доказами злочинної діяльності проти державної безпеки України.



Фігуранту повідомили про підозру за статтею про виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії росії проти України, глорифікацію її учасників (ч.2 ст.436-2 КК України).