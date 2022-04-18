На Закарпатті затримали нападника на обмінник

19:22 19 липня Київ, Україна

Закарпатські правоохоронці викрили зловмисника, який пограбував пункт обміну валют майже на 600 тисяч гривень.

Про це повідомило регіональне управління Нацполіції в понеділок, 19 липня.



Так, нещодавно копи отримали повідомлення про те, що в місті Берегове по вулиці Мукачівській невідомий обікрав пункт обміну валют. За результатами першочергових слідчих дій на місці події поліціянти встановили, що в обмінник проник чоловік, викрав з сейфа майже 600 тисяч гривень готівки і зник в невідомому напрямку.





Правоохоронці провели оперативну роботу і встановили, що до злочину причетний 28-річний чоловік, який приїхав з сусіднього Мукачівського району. Фігурант ретельно готувався до крадіжки: протягом тривалого часу стежив за графіком роботи касира обмінного пункту, вибрав зручний час, коли працівник покинув обмінник, і за лічені хвилини проник всередину.

За місцем проживання підозрюваного поліціянти вже провели обшук. В одній з кімнат під ліжком виявили грошові кошти в іноземній валюті в сумі 5600 доларів, відмички для замків та одяг, в якому зловмисник, ймовірно, скоїв злочин.



Слідчі повідомили про підозру жителю села Кучава Мукачівського району за статтею про крадіжку (ч.4. ст.185 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.