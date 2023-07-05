На Закарпатті звільнено майора після побиття жінки у стані сп'яніння

11:46 05 липня Київ, Україна

На Закарпатті звільнили майора обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки після того, як він, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, побив жінку.



Інформацію про це підтвердив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, зазначивши, що цей офіцер "зганьбив своє високе звання".

"На підставі наданих за місцем його служби даних, а також враховуючи очікувані слідчі дії, пов'язані зі порушенням кримінальної справи правоохоронними органами у зв'язку із скоєним ним злочином, було ухвалено рішення про його звільнення зі Збройних сил України", - пояснив Павлюк.

Він також підкреслив, що оцінку того, що відбувається, належить дати правоохоронним органам та суду.