На Закарпатті звільнено майора після побиття жінки у стані сп'яніння

На Закарпатті звільнили майора обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки після того, як він, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, побив жінку.
Інформацію про це підтвердив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, зазначивши, що цей офіцер "зганьбив своє високе звання".
Інформацію про це підтвердив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, зазначивши, що цей офіцер "зганьбив своє високе звання".
Він також підкреслив, що оцінку того, що відбувається, належить дати правоохоронним органам та суду.
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