На Закарпатті сьогодні згорів склад заводу з розливу мінеральної води

Наявність води не вберегла завод із її розливу від пожежі. Як повідомляє управління ДСНС Закарпатської області, сьогодні, 3 липня, до оперативної служби надійшло повідомлення про загоряння складського приміщення підприємства з розливу мінеральної води у смт Вишково Хустського району.
У повідомленні наголошується, що загоряння на площі близько 1200 кв. м вдалося повністю ліквідувати. Для ліквідації пожежі на місце події було направлено 36 рятувальників та 9 одиниць техніки.
Постраждалих немає. Обставини виникнення пожежі встановлюються.
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