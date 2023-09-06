На Закарпатті зростає кількість жертв лептоспірозу

10:22 02 вересня Київ, Україна

Через п'ять років на Закарпатті знову зафіксовано спалах смертельної інфекції – лептоспірозу. У тіло людини бактерія лептоспірозу потрапляє через тріщини, порізи або рани на шкірі або через слизові оболонки (очі, ніс, рот). Хвороба передається гризунами.

На сьогодні через лептоспіроз померло троє людей, оскільки пізно звернулися за медичною допомогою, адже ранні симптоми хвороби схожі на звичайну застуду.

Як повідомляють журналісти, 12 людей в області госпіталізовано з ознаками хвороби. З них двоє перебувають у тяжкому стані, тому що, як зазначають медики, ті надто пізно звернулися за допомогою. Більшість хворих – чоловіки за 40 років.

Зазначається, що три летальні випадки від лептоспірозу було зафіксовано на Закарпатті протягом двох місяців, коли востаннє спалах цієї інфекції в регіоні був ще п'ять років тому.

"Такого стрімкого поширення хвороби на Закарпатті не було багато років", - сказали медики.

Головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк попередив, що хвороба розвивається швидко та у перші дні схожа на ГРВІ.

"При лептоспірозі у людини спостерігається лихоманка до 40 градусів, болять м'язи", - наголосив він.

Він додав, що цього року у регіоні розвелося багато щурів і припустив, і гризуни могли поширити інфекцію.

“Якщо ви йдете купатися і рани чи порізи – не треба лізти у воду. Якщо ви пішли в ліс – не треба пити воду. Взагалі, у цей період ми рекомендуємо вживати воду лише кип'ячену”, - наголосив медик.

Він порадив також ретельно мити фрукти та овочі, травити гризунів, вакцинувати від лептоспірозу собак та худобу.

Нагадаємо, на Закарпатті у Перечинській громаді внаслідок зараження небезпечним інфекційним захворюванням померла одна людина.

Раніше у липні на Кіровоградщині чоловік помер від лептоспірозу, діагноз був підтверджений лабораторно. Житель Бобринецького району пізно звернувся за медичною допомогою, коли хвороба вже набула важкої форми.