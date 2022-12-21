На Закарпатті припинили роботу великої нарколабораторії

16:09 21 грудня Київ, Україна

Співробітники ДБР спільно з Нацполіцією провели масштабну спецоперацію, задокументували протиправну діяльність наркоугруповання та припинили на Закарпатті діяльність лабораторії з виготовлення наркотиків у великих обсягах.



Про це повідомляє пресслужба ДБР.



До складу угруповання входили як цивільні, так і співробітники правоохоронних органів. Учасники групи займалися незаконним виробництвом психотропів у лабораторних умовах.



Організували бізнес троє мешканців Закарпаття. Вони підібрали людей із багатьох регіонів, які переважно займалися реалізацією. Лабораторію вони облаштували у підвалі приватного будинку на околиці одного із селищ Ужгородського району. Потужності лабораторії дозволяли виробляти психотропи у досить великих обсягах. У середньому синдикат виробляв до 25 кг наркотичних речовин на тиждень.



За попередніми оцінками, місячний обіг угруповання міг становити від одного до двох мільйонів доларів США.



Товар вони збували у всіх регіонах України через дилерів чи соціальні мережі. У зловмисників був навіть закритий Telegram-канал, в якому пропонували широкий асортимент "продукції".



У ході проведення 53 обшуків по всій території України вилучено близько 2,5 тонн прекурсорів, п'ять одиниць зброї, 14 автомобілів, близько 30 кілограмів наркотичних засобів та психотропних речовин, припинено діяльність незаконної лабораторії з виготовлення психотропних речовин.



Загальна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів та прекурсорів становить понад 1 мільйон доларів США.



Затримано 13 осіб, у тому числі представники правоохоронних органів. Їм повідомлено про підозри в участі у злочинній організації, незаконному виробництві, зберіганні та збуті наркотичних засобів, а також контрабанді наркотичних засобів (статті 255, 307, 311, 317 КК України). За цими ж статтями повідомлено про підозри ще трьох фігурантів, які перебувають за кордоном.



Слідчі (пошукові) дії із залучення всіх винних до кримінальної відповідальності продовжуються.



Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.