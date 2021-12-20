На Закарпатті поліція зафіксувала дві смертельні ДТП за участю мотоциклістів (ФОТО)

11:09 23 листопад Київ, Україна

Минулої ночі у двох областях сталися дві ДТП за участю двоколісного транспорту: є загиблі. Було зафіксовано смертельну дорожньо-транспортну пригоду 23 листопада о 01:50 у Стрийському районі Львівської області, повідомляє відділ комунікації поліції у Львівській області.

На місці працювали співробітники слідчої групи. Було встановлено, що 35-річний місцевий житель села Нижня Рожанка Стрийського району, керуючи мотоциклом «Geon Road», не впорався з керуванням, вилетів у кювет та перекинувся. Від одержаних травм мотоцикліст помер на місці.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикліста сталася на Житомирщині.

Нещасний випадок у смт Городниця стався вночі 22 листопада о 23:20. Як було встановлено поліцією – водій мотоциклу «Geon», 18-річний мешканець смт Городниця, рухаючись автошляхом, на закругленій ділянці не впорався з керуванням у повороті і в'їхав у стовп з електроопорою. Внаслідок ДТП пасажирка мотоцикла, 33-річна мешканка селища, загинула на місці. Мотоцикліст з травмами та забоями був госпіталізований до найближчої лікарні.

Наразі правоохоронці двох областей встановлюють обставини ДТП.