На Закарпатті на залізничному переїзді вантажівка зіткнулася з локомотивом. ФОТО

Сьогодні, з нез'ясованих на цей момент причин, на рейки справного і регульованого залізничного переїзду виїхала вантажівка, де в неї в'їхав локомотив поїзда.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на регульованому переїзді перегону Королево-Рокосово.
Повідомляється, що водій вантажівки виїхав на шляхи, незважаючи на справно працюючу переїзну сигналізацію. В результаті цього сталася аварія з пасажирським поїздом №14 Київ-Солотвино.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на регульованому переїзді перегону Королево-Рокосово.
Повідомляється, що водій вантажівки виїхав на шляхи, незважаючи на справно працюючу переїзну сигналізацію. В результаті цього сталася аварія з пасажирським поїздом №14 Київ-Солотвино.
На місці інциденту працюють медики, поліція і комісія УЗ. Пасажирів поїзда доставили на станцію Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу поїзда Солотвино-Київ дизель-поїздом буде доставлено на станцію Королево, звідки поїзд відправиться до Києва.
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