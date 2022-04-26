На Закарпатті на залізничному переїзді вантажівка зіткнулася з локомотивом. ФОТО

16:39 23 липня Київ, Україна

Сьогодні, з нез'ясованих на цей момент причин, на рейки справного і регульованого залізничного переїзду виїхала вантажівка, де в неї в'їхав локомотив поїзда.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.



Дорожньо-транспортна пригода сталася на регульованому переїзді перегону Королево-Рокосово.



Повідомляється, що водій вантажівки виїхав на шляхи, незважаючи на справно працюючу переїзну сигналізацію. В результаті цього сталася аварія з пасажирським поїздом №14 Київ-Солотвино.

"Локомотив поїзда зійшов з рейок першою колісною парою. За попередньою інформацією кілька пасажирів звернулися до медиків, які працюють на місці події", - йдеться в повідомленні.

На місці інциденту працюють медики, поліція і комісія УЗ. Пасажирів поїзда доставили на станцію Солотвино дизель-поїздом. Пасажирів зворотного рейсу поїзда Солотвино-Київ дизель-поїздом буде доставлено на станцію Королево, звідки поїзд відправиться до Києва.