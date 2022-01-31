На Закарпатті чоловік відкрив стрілянину по перехожих

20:43 11 травень Київ, Україна

У селі Сільце Закарпатської області затриманий молодий чоловік, який стріляв з салону свого автомобіля по людях.



Про це у вівторок, 11 травня, повідомляє пресслужба поліції області.



Відзначається, що інцидент стався в селі Собатин під Іршавою, де чоловік на мікроавтобусі Mercedes-Benz почав стріляти в бік людей.

"Вчора, 10 травня, близько 22-ї години зателефонували жителі села Собатин, недалеко від Іршави, і повідомили, що невідомий чоловік на мікроавтобусі Mercedes-Benz почав стріляти в бік людей, серед яких були і діти, а потім зник з місця події", - йдеться в повідомленні.

Менше ніж за годину зловмисника затримали в селі Сільце. Ним виявився 31-річний місцевий житель. На місці події слідчі вилучили відстріляні гільзи.



Крім того, в машині у підозрюваного слідчі виявили пістолет і патрони, розкидані по салону. Походження зброї буде встановлено після проведення експертизи.



За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею про хуліганство, скоєне із застосуванням зброї. Машину у власника вилучено та поміщено на штрафмайданчик місцевої поліції.



Самого ж зловмисника затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Слідство у справі триває.