На Закарпатті чоловік відкрив стрілянину по перехожих

У селі Сільце Закарпатської області затриманий молодий чоловік, який стріляв з салону свого автомобіля по людях.
Про це у вівторок, 11 травня, повідомляє пресслужба поліції області.
Відзначається, що інцидент стався в селі Собатин під Іршавою, де чоловік на мікроавтобусі Mercedes-Benz почав стріляти в бік людей.
Про це у вівторок, 11 травня, повідомляє пресслужба поліції області.
Відзначається, що інцидент стався в селі Собатин під Іршавою, де чоловік на мікроавтобусі Mercedes-Benz почав стріляти в бік людей.
Менше ніж за годину зловмисника затримали в селі Сільце. Ним виявився 31-річний місцевий житель. На місці події слідчі вилучили відстріляні гільзи.
Крім того, в машині у підозрюваного слідчі виявили пістолет і патрони, розкидані по салону. Походження зброї буде встановлено після проведення експертизи.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею про хуліганство, скоєне із застосуванням зброї. Машину у власника вилучено та поміщено на штрафмайданчик місцевої поліції.
Самого ж зловмисника затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Слідство у справі триває.
Крім того, в машині у підозрюваного слідчі виявили пістолет і патрони, розкидані по салону. Походження зброї буде встановлено після проведення експертизи.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею про хуліганство, скоєне із застосуванням зброї. Машину у власника вилучено та поміщено на штрафмайданчик місцевої поліції.
Самого ж зловмисника затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Слідство у справі триває.
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