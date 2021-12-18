На Закарпатті місцевий житель утримував в неволі і шантажував трьох громадян Індії

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Житель Закарпаття підозрюється в скоєнні двох кримінальних злочинів стосовно трьох громадян Індії, на час досудового розслідування буде перебувати під домашнім арештом.

Про це у вівторок, 20 квітня, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатській області.



Відзначається, що 41-річний житель селища Великий Березний у себе вдома утримував в неволі трьох громадян Індії, бив їх і за сприяння в перетині кордону вимагав у кожного по 3500 тисячі доларів.



Усвідомлюючи, що знаходяться в безвихідному становищі, іноземці втекли від зловмисника і звернулися за допомогою в поліцію.



Поліціянти разом зі співробітниками Управління СБУ провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта і в приміщенні магазину, який йому належить. Там правоохоронці виявили сплановані маршрути для нелегального перетину зеленого кордону і паспорти, що належать вихідцям з країн Азії. Також виявили й приміщення, де, імовірно, ховали іноземців перед безпосереднім переправленням в ЄС.



Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили 41-річному чоловікові про підозру у вчиненні відразу двох злочинів. Йдеться про незаконне позбавлення волі людини (ч.2 ст. 146 КК) і сприяння в незаконному переправленні через державний кордон України (ч.3 ст.332 КК), - говориться в повідомленні поліції.



Крім цього, слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Сьогодні суд розглянув клопотання і обрав для фігуранта цілодобовий домашній арешт. Досудове розслідування у справі триває.