На Закарпатті шукають 4 українців, які незаконно перетнули румунський кордон

12:31 26 грудня Київ, Україна

Українські та румунські прикордонники на Закарпатті розшукують чотирьох чоловіків, що загубились у горах.



Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.



Напередодні в районі гори Піп Іван румунські прикордонники затримали 2 громадян України, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.



Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їхнього поля зору.



Прикордонники негайно організували спільні з румунськими колегами пошукові заходи, які тривають досі. Наразі до пошуків залучено вертолітну авіацію з обох боків кордону.



Пошуки ускладнює високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки.



Прикордонники застерігають усіх охочих утриматися від походів у високогір'ї і не наражати своє життя на небезпеку.