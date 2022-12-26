На Закарпатті шукають 4 українців, які незаконно перетнули румунський кордон

Українські та румунські прикордонники на Закарпатті розшукують чотирьох чоловіків, що загубились у горах.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Напередодні в районі гори Піп Іван румунські прикордонники затримали 2 громадян України, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.
Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їхнього поля зору.
Прикордонники негайно організували спільні з румунськими колегами пошукові заходи, які тривають досі. Наразі до пошуків залучено вертолітну авіацію з обох боків кордону.
Пошуки ускладнює високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки.
Прикордонники застерігають усіх охочих утриматися від походів у високогір'ї і не наражати своє життя на небезпеку.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Напередодні в районі гори Піп Іван румунські прикордонники затримали 2 громадян України, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.
Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їхнього поля зору.
Прикордонники негайно організували спільні з румунськими колегами пошукові заходи, які тривають досі. Наразі до пошуків залучено вертолітну авіацію з обох боків кордону.
Пошуки ускладнює високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки.
Прикордонники застерігають усіх охочих утриматися від походів у високогір'ї і не наражати своє життя на небезпеку.
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