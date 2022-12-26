На Закарпатті шукають 4 українців, які незаконно перетнули румунський кордон

12:31 26 грудня Київ, Україна

Українські та румунські прикордонники на Закарпатті розшукують чотирьох чоловіків, що загубились у горах.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Напередодні в районі гори Піп Іван румунські прикордонники затримали 2 громадян України, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон.

Вони повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їхнього поля зору.

Прикордонники негайно організували спільні з румунськими колегами пошукові заходи, які тривають досі. Наразі до пошуків залучено вертолітну авіацію з обох боків кордону.

Пошуки ускладнює високий сніговий покрив та погана видимість, що перешкоджає використанню автомобільної техніки.

Прикордонники застерігають усіх охочих утриматися від походів у високогір'ї і не наражати своє життя на небезпеку.