На захопленій частині Запорізької області зникло електропостачання

07:36 15 листопада Київ, Україна

Зокрема, відомо про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах.



Без світла також частина Мелітопольського району, написав у понеділок, 14 листопада, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

Сьогодні ввечері зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області.. Повідомляють про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах. Також без світла частина Мелітопольського району", - наголосив Федоров.

У зв'язку з відсутністю електроенергії зникає водопостачання. Так, в окупованому Мелітополі немає води.