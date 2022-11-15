На захопленій частині Запорізької області зникло електропостачання

Зокрема, відомо про відключення в Енергодарі, Токмаку, Пологах, Більмаку та навколишніх селах.
Без світла також частина Мелітопольського району, написав у понеділок, 14 листопада, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
Без світла також частина Мелітопольського району, написав у понеділок, 14 листопада, мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.
У зв'язку з відсутністю електроенергії зникає водопостачання. Так, в окупованому Мелітополі немає води.
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