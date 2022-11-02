На ЗАЕС росіяни розпочали будівництво невідомої споруди

Війська росії самовільно будують невідому споруду на майданчику сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС і не допускають персонал станції до конструкції.
Про це йдеться у заяві Державної інспекції ядерного регулювання України.
Про це йдеться у заяві Державної інспекції ядерного регулювання України.
Там наголошують, що такі дії є порушенням ліцензії на право провадження діяльності на етапі життєвого циклу "експлуатація ядерної установки "Запорізька АЕС" та порушенням пункту 1.9 Вимог до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їхньої безпеки, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 10 січня 2005 року №4.
Так, розпорядженням Держатомрегулювання від 28 жовтня 2022 року забороняється виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт в обсязі реконструкції та модернізації. ДП "НАЕК "Енергоатом" доручили вжити заходів для збереження умов, необхідних для забезпечення безпеки праці, здоров'я персоналу, охорони навколишнього природного середовища.
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