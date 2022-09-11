На ЗАЕС повністю зупинено всі блоки - Енергоатом

У неділю, 11 вересня, о 03.41 6-й енергоблок ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його охолодження та переведення в холодний стан. Про це повідомляє Енергоатом.
Зазначається, що останні три доби 6-й енергоблок працював у режимі острова, забезпечуючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності, оскільки через російські обстріли було пошкоджено всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.
Нагадаємо, 7 серпня МАГАТЕ опублікувало звіт про візит до ЗАЕС. У ньому підтверджується, що росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання у різних місцях Запорізької АЕС, у тому числі кілька військових вантажівок на першому поверсі турбінних залів в енергоблоках 1 та 2".
ЗМІ повідомили, що проект резолюції МАГАТЕ за наслідками поїздки місії на Запорізьку АЕС закликає росію припинити всі дії на ядерних об'єктах України.
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