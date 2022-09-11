На ЗАЕС повністю зупинено всі блоки - Енергоатом

12:20 11 вересня Київ, Україна

У неділю, 11 вересня, о 03.41 6-й енергоблок ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його охолодження та переведення в холодний стан. Про це повідомляє Енергоатом.

Зазначається, що останні три доби 6-й енергоблок працював у режимі острова, забезпечуючи лише власні потреби ЗАЕС на критично низькому рівні потужності, оскільки через російські обстріли було пошкоджено всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

"10 вересня ввечері після поновлення працездатності однієї з цих ліній зв'язку електроживлення власних потреб ЗАЕС стало можливим від енергосистеми України. Отже, було прийнято рішення про відключення енергоблоку №6 та переведення його в найбільш безпечний стан – холодної зупинки. У разі повторного пошкодження ліній зв'язку з енергосистемою, ризик чого залишається більшим, харчування власних потреб ЗАЕС відбуватиметься від дизель-генераторів, термін роботи яких обмежений технологічним ресурсом та обсягами дизельного палива", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 серпня МАГАТЕ опублікувало звіт про візит до ЗАЕС. У ньому підтверджується, що росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання у різних місцях Запорізької АЕС, у тому числі кілька військових вантажівок на першому поверсі турбінних залів в енергоблоках 1 та 2".

ЗМІ повідомили, що проект резолюції МАГАТЕ за наслідками поїздки місії на Запорізьку АЕС закликає росію припинити всі дії на ядерних об'єктах України.