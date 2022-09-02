На південних рубежах захисту ЗСУ знищили склад боєприпасів, живу силу та техніку
07:52 24 серпня Київ, Україна
Українські військові завдали шкоди ворогові, знищивши його склад боєприпасів на південних рубежах захисту.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Протягом бойового дня по наших позиціях ворог завдав 10 авіаційних ударів штурмовою авіацією та вертолітними парами. Без наших втрат. Наші 3 вертолітні удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога в Нововознесенському, Архангельському та Правдиному разом із роботою ракетно-артилерійських підрозділів мають результат зі скорочення ворожого війська на 13 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С". Вже традиційно знищено склад боєприпасів. Цього разу у Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога уточнюються" - "Південь".
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