На півдні ЗСУ ліквідували 28 окупантів та ворожу техніку

Про це повідомляє ОК "Південь".

У районі Апостолово ворожий винищувач застосував по нашому бомбардувальнику крилату ракету класу "повітря-повітря". Майстерність нашого пілота виявилася у віртуозному ухиленні від атаки.. Також на Херсонщині ворожий Ка-52 намагався вдарити по наших позиціях, але віддав перевагу маневру та втечі під вогнем гідної відсічі", - йдеться в повідомленні.