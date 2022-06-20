На півдні ЗСУ ліквідували 28 окупантів та ворожу техніку

08:02 20 червня Київ, Україна

Збройні сили України ліквідували 28 окупантів та ворожу техніку.

 
Про це повідомляє ОК "Південь".
 
У районі Апостолово ворожий винищувач застосував по нашому бомбардувальнику крилату ракету класу "повітря-повітря". Майстерність нашого пілота виявилася у віртуозному ухиленні від атаки.. Також на Херсонщині ворожий Ка-52 намагався вдарити по наших позиціях, але віддав перевагу маневру та втечі під вогнем гідної відсічі", - йдеться в повідомленні.
 
У "Півдні" зазначають, що на Миколаївщині зенітно-ракетний підрозділ ЗСУ влучно знищив безпілотний розвідник.

Загальні втрати ворога за результатами виконання військовими вогневих завдань склали 28 загарбників, 152-мм гармату-гаубицю, танк та 2 військові машини.