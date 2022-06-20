На півдні ЗСУ ліквідували 28 окупантів та ворожу техніку

Збройні сили України ліквідували 28 окупантів та ворожу техніку.
Про це повідомляє ОК "Південь".
У "Півдні" зазначають, що на Миколаївщині зенітно-ракетний підрозділ ЗСУ влучно знищив безпілотний розвідник.
Загальні втрати ворога за результатами виконання військовими вогневих завдань склали 28 загарбників, 152-мм гармату-гаубицю, танк та 2 військові машини.
Загальні втрати ворога за результатами виконання військовими вогневих завдань склали 28 загарбників, 152-мм гармату-гаубицю, танк та 2 військові машини.
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