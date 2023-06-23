На півдні України затримані онлайн-цілительки, які дурили людей

Від 3 до 8 років позбавлення волі можуть дати двом шахрайкам, які обіцяли онлайн позбавити довірливих громадян від невиліковних хвороб і зняти порчу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.



Так, за даними правоохоронців, двоє сестер створили сторінку в соціальній мережі з надання платних послуг щодо зняття порчі і діагностики захворювань. Вони обіцяли клієнтам тільки по фото вилікувати хвороби онлайн, зняти порчу, налагодити сімейні відносини і багато іншого. Шахрайки діяли виключно онлайн, особисто з клієнтами не зустрічалися, спілкувалися тільки в листуванні. Один сеанс зняття порчі коштував від 1800 гривень. Після відправки фото хворого і переказу грошей за послуги, зловмисниці блокували клієнтів.



Останньою жертвою шахрайок стала жінка, у якої важко хворіє дитина. Для матері це була остання надія на порятунок. Вона прислала "цілителькам" для діагностики фото малолітнього сина. Ті пояснили, що на дитині сильна порча, буде важко вилікувати, але це можливо. За один сеанс своїх послуг шахрайки зажадали 4300 гривень, які жінка переказала на їхній рахунок. Після цього зловмисниці заблокували повідомлення від клієнтки. Гроші їй ніхто не повернув. Потерпіла звернулася в поліцію. Працівники відділу протидії кіберзлочинності в Херсонській області спільно з працівниками Скадовського районного відділу поліції і під процесуальним керівництвом прокуратури викрили зловмисниць.

"Шахрайками виявилися дві сестри у віці 24 і 27 років зі Скадовського району. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями їхнього проживання були вилучені мобільні телефони, сім-картки та банківські картки, які зловмисниці використовували у своїй злочинній діяльності", - повідомив начальник відділу протидії кіберзлочинності в Херсонській області Богдан Палісіка.

Жінки пояснили, що самі виховують дітей і вимагали гроші на їхнє утримання. Зараз поліція встановлює остаточну кількість постраждалих від злочинної діяльності сестер.



Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років).