На півдні України на Одещині з'явився рідкісний небезпечний павук

Зміна клімату спричиняє і появу нових, незвичайних для України видів павуків. Нещодавно ми були налякані навалою каракуртів, або так званої "чорної вдови", а тепер з'явився новий "гість".
На Одещині, в Національному природному парку "Тузловські лимани" з'явився рідкісний небезпечний павук. Про це у суботу, 10 червня, повідомила адміністрація парку.
Йдеться про чорну товстоголовку (Eresus moravicus). Іноді його ще називають "Сонечко". Це яскравий, гарний, рідкісний вид павука.
Як зазначили експерти, укус таких павуків дуже небезпечний. Отрута викликає сильний біль та оніміння навколо місця укусу, яке триває 3-6 днів. Однак, як запевнили вони, померти від укусу павука не можна.
Розмір самців павука сягає 8-11 мм. Вони мають яскраво-червоне черевце з чотирма чорними цятками. Самки трохи більше – 9-16 мм.
Такі павуки зустрічаються в Австрії, Угорщині, Чехії, Сербії, Словаччині та Албанії.
. " width="645" height="484" />
Нагадаємо, 2020 року в Австралії павук-мисливець підібрався до одного з будинків і дзвонив у двері, заважаючи господарям спати.
Вчені створили ліки від інфаркту з отрути павуків.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі