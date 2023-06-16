На півдні України на Одещині з'явився рідкісний небезпечний павук

06:36 11 червня Київ, Україна

Зміна клімату спричиняє і появу нових, незвичайних для України видів павуків. Нещодавно ми були налякані навалою каракуртів, або так званої "чорної вдови", а тепер з'явився новий "гість".

На Одещині, в Національному природному парку "Тузловські лимани" з'явився рідкісний небезпечний павук. Про це у суботу, 10 червня, повідомила адміністрація парку.

Йдеться про чорну товстоголовку (Eresus moravicus). Іноді його ще називають "Сонечко". Це яскравий, гарний, рідкісний вид павука.

"Він вперше зафіксований вченими на території нацпарку. Раніше вважалося, що в Україні мешкає лише Eresus collari. Проте ревізія колекцій та надходження нового матеріалу підтвердили присутність у нас ще одного виду", - розповіли у заповіднику.

Як зазначили експерти, укус таких павуків дуже небезпечний. Отрута викликає сильний біль та оніміння навколо місця укусу, яке триває 3-6 днів. Однак, як запевнили вони, померти від укусу павука не можна.

"Вигляд новий для нашої місцевості, але вже досить активний.Його вже чимало в Ізмаїльському районі на Одещині", - попередили фахівці.

Розмір самців павука сягає 8-11 мм. Вони мають яскраво-червоне черевце з чотирма чорними цятками. Самки трохи більше – 9-16 мм.

Такі павуки зустрічаються в Австрії, Угорщині, Чехії, Сербії, Словаччині та Албанії.

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Нагадаємо, 2020 року в Австралії павук-мисливець підібрався до одного з будинків і дзвонив у двері, заважаючи господарям спати.

Вчені створили ліки від інфаркту з отрути павуків.