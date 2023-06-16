На півдні Сомалі стався вибух боєприпасів на полі для ігор. Загинули 25 дітей

10:58 10 червня Київ, Україна

Українцям близька трагедія, що сталася на півдні Сомалі. Як повідомило агентство Сіньхуа, неподалік міста Коріолей прямо на дитячому майданчику стався вибух боєприпасів. Внаслідок вибуху загинули щонайменше 25 дітей, ще декілька отримали поранення.

"Трагедію спричинили вибухові залишки війни, такі як бомби та міни, з якими грали діти у відкритому полі в селі", – йдеться в повідомленні.

До місцевої лікарні було доставлено 22 дитячі тіла, ще двоє дітей померли вже у шпиталі. Одну дитину було відправлено для надання медичної допомоги до столичної лікарні в Могадішо, але вона померла в дорозі.

Усі загиблі були хлопчиками віком 10-15 років.

Нагадаємо, у жовтні у столиці Сомалі – Могадішо – жертвами терактів стали понад 100 людей. Потужні вибухи сталися біля будівлі міністерства освіти, що розташоване на жвавому перехресті.

Раніше в столиці Сомалі терористи вбили десятки людей під час захоплення готелю. У ході операції зі звільнення будівлі завдавали ударів безпілотники і був задіяний спецназ.