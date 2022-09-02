На півдні Одеси затримали агента спецслужб росії

Служба безпеки України затримала агента спецслужб росії, який збирав дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ та тероборони на півдні Одеської області.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
У своїх доповідях російський агент надавав точні координати об'єктів оборони на карті, докладно описував стан об'єкта, матеріал, з якого побудований, призначення та використання військовими, інформував про чисельність особового складу та військової техніки на об'єкти та їхнє переміщення, вказував кількість облаштованих укріплень.
Окупанти надалі використовували цю інформацію для планування "роботи" диверсійних груп, масованих та прицільних ракетних обстрілів.
За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, співробітник однієї з державних медичних установ. Він не приховував своїх проросійських поглядів, відверто висловлюючись у закритих телеграм-каналах, курованих російськими спецслужбами.
Пропозицію про співпрацю з окупантами чоловік отримав після його ініціативного контакту через месенджер власного телефону із представниками спецслужб країни-агресора.
Зібрані відомості зловмисник передавав через закриті канали зв'язку куратору від російських спецслужб, який координував його підривну діяльність.
Спілкування з куратором проходило з дотриманням конспірації, тому що сам коригувальник, за його словами, уникав "неприємностей у держустанові".
Наразі слідчі СБУ повідомили агента про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах військового стану) та йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Продовжуються слідчі дії щодо встановлення обставин, виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до правопорушення осіб.
У своїх доповідях російський агент надавав точні координати об'єктів оборони на карті, докладно описував стан об'єкта, матеріал, з якого побудований, призначення та використання військовими, інформував про чисельність особового складу та військової техніки на об'єкти та їхнє переміщення, вказував кількість облаштованих укріплень.
Окупанти надалі використовували цю інформацію для планування "роботи" диверсійних груп, масованих та прицільних ракетних обстрілів.
За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель, співробітник однієї з державних медичних установ. Він не приховував своїх проросійських поглядів, відверто висловлюючись у закритих телеграм-каналах, курованих російськими спецслужбами.
Пропозицію про співпрацю з окупантами чоловік отримав після його ініціативного контакту через месенджер власного телефону із представниками спецслужб країни-агресора.
Зібрані відомості зловмисник передавав через закриті канали зв'язку куратору від російських спецслужб, який координував його підривну діяльність.
Спілкування з куратором проходило з дотриманням конспірації, тому що сам коригувальник, за його словами, уникав "неприємностей у держустанові".
Наразі слідчі СБУ повідомили агента про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах військового стану) та йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Продовжуються слідчі дії щодо встановлення обставин, виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до правопорушення осіб.
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