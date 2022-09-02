На півдні Норвегії обрушився дерев'яний міст через річку

18:42 15 серпня Київ, Україна





Зазначається, що міст, який сполучав західний берег річки Гудбрандсдалслаген та село Треттен, обрушився о 7:30.



Внаслідок обвалу Дерев'яний міст через річку на півдні Норвегії впав, коли ним проїжджали вантажівка і легковий автомобіль. За словами поліції, водії обох транспортних засобів врятовані та почуваються добре, повідомляє АР.Зазначається, що міст, який сполучав західний берег річки Гудбрандсдалслаген та село Треттен, обрушився о 7:30.Внаслідок обвалу мосту легковий автомобіль впав у воду, а вантажівка застрягла майже вертикально, проте водіїв обох транспортних засобів вдалося врятувати. При цьому для порятунку водія вантажівки було залучено вертоліт.

"Це абсолютно катастрофічно, абсолютно нереально. Це також досить новий міст. Він повністю зруйнований", - прокоментував подію селищний голова Треттена Йон Халвор Мідтмагелі.

Міст через річку Гудбрандсдалслаген був збудований у 2012 році, його довжина – майже 150 метрів. Що стало причиною обвалення мосту, поки що невідомо.