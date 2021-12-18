На півдні Херсонської області переважають російські телеканали, - правозахисники

06:33 19 квітень Київ, Україна

На початку поточного місяця Кримська правозахисна група провела моніторинг поширення телесигналу на півдні Херсонської області.

Моніторинг телебачення Т2 проводився в 21 населеному пункті півдня Херсонської області, у всіх напрямках антени.

Про це йдеться на сайті правозахисників.



В одному населеному пункті (Громівка) взагалі не вдалося відсканувати телебачення, сигнал був відсутній при всіх напрямках антени.



В інших населених пунктах за наявності українських телеканалів не зафіксовано сигналу російського телебачення.



Так, в Щасливцевому, Ген. гірці, Генічеську 32 українські телеканали, в Чаплинці - 35, в Чонгарі - 9, Миколаївці, Новоолексіївці, Маячці - 8, Новотроїцькому - 16, Мирному, Каланчаку та Скадовську - 7.



У Новомиколаївці, Іванівці 10 російських телеканалів, в Строганівці, Григорівці, Павлівці, Олександрівці, Роздольному - 20, в Хорлах - 15. Українське телебачення не виявлено.



Устаткування, використане для моніторингу: портативний телевізор 12V, приставка Т2, антена зі стандартним посиленням сигналу (Хвиля-2).