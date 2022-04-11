На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують дітей ходити до школи, незважаючи на обстріли

На територіях, тимчасово окупованих російськими військами, загарбники змушують дітей розпочати навчання у районах ведення бойових дій.
Про це у Фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.
Про це у Фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова.
Уповноважена ВР з прав людини нагадала, що, згідно зі статтею 38 Конвенції ООН про права дитини, під час збройних конфліктів держави-учасниці повинні вживати всіх можливих заходів для забезпечення захисту дітей, які зачіпаються збройним конфліктом, та догляду за ними.
Крім того, вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму з проханням врахувати ці факти військових злочинів та порушення прав дітей рф в Україні.
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