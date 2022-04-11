На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують дітей ходити до школи, незважаючи на обстріли

15:22 11 квітня Київ, Україна





Про це у Фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини На територіях, тимчасово окупованих російськими військами, загарбники змушують дітей розпочати навчання у районах ведення бойових дій.Про це у Фейсбуці повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова

“Під час моніторингу соціальних мереж окупаційної влади було виявлено інформацію, що у тимчасово окупованому місті Волноваха Донецької області з 11 квітня 2022 року російські окупанти змушують дітей йти до навчальних закладів. Ймовірно, такі дії окупантів спрямовані на ускладнення операції щодо майбутнього звільнення міста Збройними силами України та можливих провокацій з жертвами задля дискредитації та звинувачення української сторони. У такому разі, діти фактично стануть заручниками та живим щитом для військ російського агресора”, – написала Денисова.

Уповноважена ВР з прав людини нагадала, що, згідно зі статтею 38 Конвенції ООН про права дитини, під час збройних конфліктів держави-учасниці повинні вживати всіх можливих заходів для забезпечення захисту дітей, які зачіпаються збройним конфліктом, та догляду за ними.

"Країна-окупант ставить під загрозу право на життя дітей, гарантоване Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцією 1949 року про захист мирного населення під час війни", - додала омбудсмен.

Крім того, вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до московського механізму з проханням врахувати ці факти військових злочинів та порушення прав дітей рф в Україні.