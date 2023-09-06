На ТОТ росія готує нових пропагандистів з-поміж місцевих — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) росіяни готують нових пропагандистів із місцевої молоді.



Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



Як зазначили у ЦНС, з початку окупації росіяни одразу створюють на захоплених територіях так звані "альтернативні медіа", які маскуються під місцеві. Такі ЗМІ мають стати нібито голосом регіону та промивати мозок місцевим жителям.



При цьому у цих медіа працюють переважно самі росіяни, адже місцеві журналісти відмовилися від співпраці. Тому окупанти рф намагаються створити місцевих пропагандистів "з нуля", повідомили в ЦНС.