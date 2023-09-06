На ТОТ росія готує нових пропагандистів з-поміж місцевих — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) росіяни готують нових пропагандистів із місцевої молоді.
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Як зазначили у ЦНС, з початку окупації росіяни одразу створюють на захоплених територіях так звані "альтернативні медіа", які маскуються під місцеві. Такі ЗМІ мають стати нібито голосом регіону та промивати мозок місцевим жителям.
При цьому у цих медіа працюють переважно самі росіяни, адже місцеві журналісти відмовилися від співпраці. Тому окупанти рф намагаються створити місцевих пропагандистів "з нуля", повідомили в ЦНС.
Також молоді люди отримали перелік тем, які мають висвітлювати у рамках так званого проєкту "Пишемо майбутнє". Переможці проєкту стануть "журналістами" створених філій російських каналів.
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