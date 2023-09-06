На ТОТ росія готує нових пропагандистів з-поміж місцевих — ЦНС

16:21 01 вересня Київ, Україна

На тимчасово окупованих територіях (ТОТ) росіяни готують нових пропагандистів із місцевої молоді.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Як зазначили у ЦНС, з початку окупації росіяни одразу створюють на захоплених територіях так звані "альтернативні медіа", які маскуються під місцеві. Такі ЗМІ мають стати нібито голосом регіону та промивати мозок місцевим жителям.

При цьому у цих медіа працюють переважно самі росіяни, адже місцеві журналісти відмовилися від співпраці. Тому окупанти рф намагаються створити місцевих пропагандистів "з нуля", повідомили в ЦНС.
"Для цього залучають непринципову молодь, яка у пошуках слави та роботи готова працювати на ворога. Так, у Луганській області напередодні 1 вересня 20 студентів отримали "набори блогера"", - йдеться у повідомленні.
Також молоді люди отримали перелік тем, які мають висвітлювати у рамках так званого проєкту "Пишемо майбутнє". Переможці проєкту стануть "журналістами" створених філій російських каналів.
"Таким чином молодь підписується на злочин проти своєї держави, хоча переважно і не усвідомлює своєї ролі", - зазначили в ЦНС.