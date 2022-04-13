На Волині незаконно вирубували ліс і експортували деревину

12:54 15 липня Київ, Україна

На одному з підприємств Волині, що займаються обробкою деревини, співробітниками правоохоронних органів було виявлено сотні кубічних метрів лісоматеріалу без відповідних супровідних документах про вирубку.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Встановлено, що, починаючи з 2018 року, посадові особи підприємства, з метою незаконного виготовлення та експорту пиломатеріалів, діючи за попередньою змовою з фізичними особами підприємцями, організували на території Ковельського району без відповідних дозволів порубку дерев різних порід, які потім перевозили і переробляли для експорту в країни Європи.



Встановлено також, що частина неврахованої продукції, що надходила від приватних суб'єктів, отримана в результаті незаконної порубки, без оформлених документів.



Вже вилучено близько 400 метрів кубічних лісоматеріалів. Під час попередніх обшуків в квітні вилучена деревина з бирками, при перевірці яких встановлено їхнє повторне використання, а саме, при отриманні сертифікатів про походження деревини для здійснення експортних операцій для реалізації її за межі території України.