На Волині неповнолітні дівчата розбилися на мотоциклі

Вчора, 7 квітня, в селищі Заболоття Волинської області сталася аварія, дві місцеві жительки 15 і 13 років розбилися на мотоциклі.
Старша сестра позичила мотоцикл у свого хлопця і приїхала на ньому в школу, щоб забрати молодшу з уроків. Прав у неї не було. Обидві сестри були без захисних шоломів. Одна з них загинула, а інша госпіталізована в лікарню, повідомляє регіональне управління Нацполіції в четвер, 8 квітня.
За кермом мотоцикла Vіper перебувала 15-річна дівчинка. У поліції вважають, що вона не впоралася з керуванням і врізалася в цегляну огорожу.
Водійка загинула на місці, а її 13-річна сестра, яка сиділа ззаду, отримала тілесні ушкодження. Її доставили в місцеву лікарню. За даним ТСН, постраждала в критичному стані. У неї відкритий перелом стегна, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку і забій передпліччя.
Дитину повинні відправити до Луцька, де вона буде лікуватися в обласній дитячій лікарні. У дівчинки попереду мінімум три операції.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 КК України).
Старша сестра позичила мотоцикл у свого хлопця і приїхала на ньому в школу, щоб забрати молодшу з уроків. Прав у неї не було. Обидві сестри були без захисних шоломів. Одна з них загинула, а інша госпіталізована в лікарню, повідомляє регіональне управління Нацполіції в четвер, 8 квітня.
За кермом мотоцикла Vіper перебувала 15-річна дівчинка. У поліції вважають, що вона не впоралася з керуванням і врізалася в цегляну огорожу.
Водійка загинула на місці, а її 13-річна сестра, яка сиділа ззаду, отримала тілесні ушкодження. Її доставили в місцеву лікарню. За даним ТСН, постраждала в критичному стані. У неї відкритий перелом стегна, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку і забій передпліччя.
Дитину повинні відправити до Луцька, де вона буде лікуватися в обласній дитячій лікарні. У дівчинки попереду мінімум три операції.
За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 КК України).
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