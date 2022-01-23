На Волині мобільний телефон ударом струму вбив дівчину у ванній

12:42 23 січень Київ, Україна

Про те, як небезпечно користуватися електрофеном у ванній кімнаті, багато хто знає з фільмів. Але про те, що таку ж небезпеку уявляє ваш постійний супутник – мобільний телефон, ніхто навіть не замислювався.

Вчора, 22 січня, прийом ванни закінчився смертю для молодої дівчини, яка теж не розлучалася зі своїм телефоном. Як повідомило місцеве видання ВолиньPost, трагедія трапилася ближче до вечора в одній із багатоповерхівок на вулиці Воїнів-афганців.

Виклик на номер 103 надійшов о 17:42. Службі невідкладної медичної допомоги повідомили, що з дівчиною стався нещасний випадок у ванній кімнаті. На момент прибуття медиків за адресою потерпілу вже дістали з ванної. До останнього лікарі намагалися повернути 21-річну дівчину до життя, але поразка органів струмом була смертельною.. Дівчина померла, не приходячи до тями.

А ось 14-річний підліток у Тернополі не порушив жодного правила безпеки, але був доставлений до лікарні з ураженням електричного струму. Хлопчина лише натиснув кнопку домофона.