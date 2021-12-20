На Волині контррозвідка СБУ затримала агента КДБ Білорусі

На Волині працівниками СБУ затримано за підозрою в шпигунстві громадянина Білорусі, який намагався зібрати необхідну інформацію для організації провокацій і створення інформаційних приводів для звинувачень України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Співробітниками СБУ було встановлено, що громадянин Білорусі був завербований КДБ РБ і цілеспрямовано маршрутувався на територію нашої держави для виконання розвідувальних завдань і організації іншої протиправної діяльності.
Задокументовано, що співробітники іноземної спецслужби відпрацювали агенту завдання зі збору актуальної інформації про ситуацію в прикордонні:
- стан захищеності державного кордону України;
- порядок його охорони;
- технічне оснащення, кількість задіяного особового складу Державної прикордонної служби України;
- характеризуючі і компрометуючі дані на прикордонників та митників та ін.
З цією метою агент КДБ РБ намагався залучити до конфіденційного співробітництва військовослужбовців Держприкордонслужби України з-поміж тих, хто володіє секретною інформацією.
Крім отримання розвідувальної інформації, куратори вимагали від агента налагодити канали переправлення зброї і товарів подвійного призначення через державний кордон.
Отримані контррозвідкою СБУ дані свідчать про те, що метою цієї діяльності серед іншого була організація провокацій і створення інформаційних приводів для звинувачень України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Республіці Білорусь.
Зараз громадянину Білорусі оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчо-оперативні дії.
Заходи з припинення протиправної діяльності іноземного громадянина проводилися у взаємодії з Державною прикордонною службою України під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Співробітниками СБУ було встановлено, що громадянин Білорусі був завербований КДБ РБ і цілеспрямовано маршрутувався на територію нашої держави для виконання розвідувальних завдань і організації іншої протиправної діяльності.
Задокументовано, що співробітники іноземної спецслужби відпрацювали агенту завдання зі збору актуальної інформації про ситуацію в прикордонні:
- стан захищеності державного кордону України;
- порядок його охорони;
- технічне оснащення, кількість задіяного особового складу Державної прикордонної служби України;
- характеризуючі і компрометуючі дані на прикордонників та митників та ін.
З цією метою агент КДБ РБ намагався залучити до конфіденційного співробітництва військовослужбовців Держприкордонслужби України з-поміж тих, хто володіє секретною інформацією.
Крім отримання розвідувальної інформації, куратори вимагали від агента налагодити канали переправлення зброї і товарів подвійного призначення через державний кордон.
Отримані контррозвідкою СБУ дані свідчать про те, що метою цієї діяльності серед іншого була організація провокацій і створення інформаційних приводів для звинувачень України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Республіці Білорусь.
Зараз громадянину Білорусі оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчо-оперативні дії.
Заходи з припинення протиправної діяльності іноземного громадянина проводилися у взаємодії з Державною прикордонною службою України під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.
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