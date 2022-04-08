На війну в Україну російське керівництво відправило курсантів, оформивши це як стажування – СБУ

На війну в Україну російське керівництво відправило курсантів Московського вищого військового командного училища, повідомили у СБУ.
Дані про відправку курсантів спецслужби отримали з документів, знайдених у знищених на Донеччині російських окупантів. Окрім планів із захоплення всієї території Донецької області та посібників з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, серед паперів знайшли паспорти росіян та списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків та курсантів.
Виявилося, що офіційно курсантів відправили у відрядження. Проте у відповідних талонах не вказали ні місця знаходження, ні терміну відрядження.
Виявлені документи будуть залучені до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів російських загарбників та особисто володимира путіна для міжнародних судів. На цей час в Офісі Генерального прокурора зареєстрували вже 4684 злочини агресії та військові злочини, а кількість підозрюваних у їхньому скоєнні становить 353 особи.
Новини про те, що на війну в Україну росія відправляє строковиків, з'являлися від початку повномасштабного вторгнення. Військово-політичне керівництво рф спочатку брехало, що це не так, однак, коли подібних свідчень стало більше, визнало, що строковики таки є на території України. Водночас такі факти назвали одиничними.
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