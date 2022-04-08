На війну в Україну російське керівництво відправило курсантів, оформивши це як стажування – СБУ

14:39 06 квітня Київ, Україна

На війну в Україну російське керівництво відправило курсантів Московського вищого військового командного училища, повідомили у СБУ



Дані про відправку курсантів спецслужби отримали з документів, знайдених у знищених на Донеччині російських окупантів. Окрім планів із захоплення всієї території Донецької області та посібників з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, серед паперів знайшли паспорти росіян та списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків та курсантів.



Виявилося, що офіційно курсантів відправили у відрядження. Проте у відповідних талонах не вказали ні місця знаходження, ні терміну відрядження.

“Власники документів не встигли здатися в полон чи втекти з України. Вони отримали гідне покарання за скоєні злочини – смерть", – зазначили у СБУ.

Виявлені документи будуть залучені до матеріалів кримінальних проваджень, як докази злочинів російських загарбників та особисто володимира путіна для міжнародних судів. На цей час в Офісі Генерального прокурора зареєстрували вже 4684 злочини агресії та військові злочини, а кількість підозрюваних у їхньому скоєнні становить 353 особи.

Новини про те, що на війну в Україну росія відправляє строковиків, з'являлися від початку повномасштабного вторгнення. Військово-політичне керівництво рф спочатку брехало, що це не так, однак, коли подібних свідчень стало більше, визнало, що строковики таки є на території України. Водночас такі факти назвали одиничними.