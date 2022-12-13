У військовій частині Брянської області пролунали вибухи

08:19 13 грудня Київ, Україна

У російській Брянській області вночі 13 грудня пролунали вибухи, місцеві жителі вважають, що вибухи пролунали в місцевій військовій частині.



Про це повідомляють місцеві соцмережі та росЗМІ.



Так, гучні вибухи чули жителі міста Клинці, а також селища Климове у Брянській області.

"Будинки підстрибнули", - каже одна з місцевих мешканок.



Це місто розташоване приблизно за 60 км від кордону з Чернігівською областю України, у ньому, згідно з даними з відкритих джерел, дислокований мотострілецький полк.



Водночас місцеві інформаційні ресурси пишуть, що, ймовірно, причини вибухів у населених пунктах різні. У Климовому сталася пожежа, але вона почалася ще до того, як жителі почули вибухи.



Климове розташоване приблизно за 30 км від українського кордону. Там знаходиться військовий аеродром.



Інформації про постраждалих наразі немає. Влада ще не прокоментувала те, що відбувається.