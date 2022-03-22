На Вінниччині затримано 5 диверсантів, які працювали на розвідку Росії

13:26 22 березня Київ, Україна

На Вінниччині поліція затримала диверсійну групу, яка працювала на російських військових.

Про це повідомила пресслужба обласної поліції у Facebook 22 березня.



За даними поліціянтів, п'ять чоловіків під виглядом переселенців із Харківської області оселилися у Гайсинському районі, постійно були на зв'язку з російськими військовими та передавали їм зібрану інформацію.



"У затриманих вилучено комп'ютерну техніку, засоби зв'язку та інші прилади для надсилання відомостей. Чоловіки передані відповідним спецслужбам", – йдеться у повідомленні.



Після початку повномасштабного вторгнення РФ українські правоохоронці регулярно повідомляють про викриття та затримання диверсантів. Так, 14 березня СБУ затримала 60 колаборантів та викрила 20 ворожих ДРГ у різних регіонах.



