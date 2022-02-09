На Вінниччині матір зарізала сина на очах у сусідів

17:16 19 травень Київ, Україна

У Вінницькій області під час поминок, у присутності сусідів, 53-річна мати одним ударом ножа вбила свого 30-річного сина.

Про це повідомила пресслужба поліції Вінницькій області.

"18 травня, близько 15.30, в поліцію надійшло повідомлення, що в одному з будинків в селі Джуринці Гайсинського району Вінницької області, перебуваючи в гостях у сусідів, 30-річний місцевий житель вчинив самогубство. Слідчо-оперативній групі, яка прибула на виклик, присутні, серед яких була мати потерпілого, розповіли, що під час обіду людина кухонним ножем ударила себе в груди", - йдеться в повідомленні.

Провівши першочергові слідчі дії, працівники поліції встановили, що присутні приховують, що насправді сталося під час застілля, характер поранення свідчив про те, що чоловіка хтось убив, плюс до всього сусіди заплуталися в фактах, коли давали свідчення.

В результаті 53-річна мати загиблого зізналася, що між нею і сином стався побутовий конфлікт, під час якого вона вдарила його ножем в груди. Від отриманих ушкоджень чоловік помер ще до приїзду медиків.

Затримана знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. За вчинення умисного вбивства їй загрожує до 15 років ув'язнення.