На Вінниччині матір зарізала сина на очах у сусідів

17:16 19 травень Київ, Україна

У Вінницькій області під час поминок, у присутності сусідів, 53-річна мати одним ударом ножа вбила свого 30-річного сина.
 
Про це повідомила пресслужба поліції Вінницькій області.
"18 травня, близько 15.30, в поліцію надійшло повідомлення, що в одному з будинків в селі Джуринці Гайсинського району Вінницької області, перебуваючи в гостях у сусідів, 30-річний місцевий житель вчинив самогубство. Слідчо-оперативній групі, яка прибула на виклик, присутні, серед яких була мати потерпілого, розповіли, що під час обіду людина кухонним ножем ударила себе в груди", - йдеться в повідомленні.
убийство на поминках
Провівши першочергові слідчі дії, працівники поліції встановили, що присутні приховують, що насправді сталося під час застілля, характер поранення свідчив про те, що чоловіка хтось убив, плюс до всього сусіди заплуталися в фактах, коли давали свідчення.
 
В результаті 53-річна мати загиблого зізналася, що між нею і сином стався побутовий конфлікт, під час якого вона вдарила його ножем в груди. Від отриманих ушкоджень чоловік помер ще до приїзду медиків.
 
Затримана знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. За вчинення умисного вбивства їй загрожує до 15 років ув'язнення.