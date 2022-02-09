На Вінниччині матір зарізала сина на очах у сусідів

У Вінницькій області під час поминок, у присутності сусідів, 53-річна мати одним ударом ножа вбила свого 30-річного сина.
Про це повідомила пресслужба поліції Вінницькій області.
Провівши першочергові слідчі дії, працівники поліції встановили, що присутні приховують, що насправді сталося під час застілля, характер поранення свідчив про те, що чоловіка хтось убив, плюс до всього сусіди заплуталися в фактах, коли давали свідчення.
В результаті 53-річна мати загиблого зізналася, що між нею і сином стався побутовий конфлікт, під час якого вона вдарила його ножем в груди. Від отриманих ушкоджень чоловік помер ще до приїзду медиків.
Затримана знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. За вчинення умисного вбивства їй загрожує до 15 років ув'язнення.
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