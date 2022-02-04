На Вінниччині ліквідовано цех із виробництва фальсифікату елітного алкоголю. Фото

13:04 04 лютий Київ, Україна

У Могилів-Подільському Вінницької області ліквідували діяльність чоловіків, які виробляли та продавали через мережу інтернет-магазинів фальсифікований алкоголь під виглядом елітного.

Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Вінницькій області.



З підпільного цеху поліціянти вилучили понад 1200 тетрапаків готового до продажу фальсифікату, тонну спиртової суміші, обладнання та матеріалів для повного циклу виробництва контрафактного товару.



За словами начальника Вінницького районного управління поліції Віталія Курчика, інформацію про незаконну роботу інтернет-сайтів із продажу сурогатного алкоголю поліціянти отримали на початку 2022 року. За цим фактом слідчі Вінницького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження та спільно з оперативниками кіберполіції Вінницької області встановили осіб, причетних до протиправної діяльності.



Алкогольну продукцію жителі міста Могилів-Подільський у віці 31 та 34 років виробляли на одному зі складів міста, а товар покупцям відправляли через місцеве поштове відділення.



Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання одного з фігурантів у підпільному цеху поліціянти вилучили понад 1200 тетрапаків алкоголю відомих світових брендів, тонни спиртової суміші, барвники, ароматизатори, обладнання для розливу, витратні матеріали для виготовлення ще майже 5 тис. тетрапаків з маркуванням різних торгових марок, банківські картки, «чорнові» записи, комп'ютерну техніку, гроші, отримані злочинним шляхом.



Слідчим відділом Вінницького районного управління поліції розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів та послуг, фірмового найменування, кваліфікованої вказівки про походження товару). Такий злочин карається штрафом від 10 до 15 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.



Після проведення всіх процесуальних дій та експертиз вирішуватиметься питання притягнення зловмисників до відповідальності також за ст. 204 Кримінального кодексу України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут чи транспортування з метою збуту підакцизних товарів).