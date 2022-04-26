На Вінниччині легковик влетів у вантажівку, дві жертви, один потерпілий

16:57 26 липня Київ, Україна

На Вінниччині в аварії за участю легкового автомобіля Mercedes і вантажівки САЗ 3517, загинув 45-річний водій легковика та його 15-річний син.

Про це в понеділок, 26 липня, повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

Відзначається, що 45-річний водій під час обгону, не вибравши безпечну швидкість і дистанцію, допустив зіткнення з вантажівкою САЗ 3517.

В результаті аварії водій легковика та його неповнолітній син від отриманих ушкоджень загинули на місці події. Ще один пасажир Mercedes - 17-річний підліток з переломом гомілки госпіталізований в районну лікарню.