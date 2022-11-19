На Вінниччині зловили колаборанта

11:40 17 листопада Київ, Україна

Мешканцю Жмеринки Вінницької області повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Про це 17 листопада повідомляє Офіс Генерального прокурора.



За даними слідства, підозрюваний добровільно погодився виконувати завдання спецслужб росії зі збору та передачі їм інформації про дислокацію, чисельність, озброєння, маршрути пересування сил та засобів Збройних сил України, а також відомості про об'єкти критичної та цивільної інфраструктури Жмеринки.



З особистого листування чоловіка з невстановленою особою, який представився співробітником головного управління розвідки генштабу з росії, відомо, що за грошову винагороду він мав надсилати куратору фото, відео та іншу інформацію.



Чоловік передавав дані про місцезнаходження органів влади, закладів охорони здоров'я, об'єктів зв'язку та енергетики, залізничного сполучення з фотодоказами та геомітками.



Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.